Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü, Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen anma konseriyle hatırlandı. Milli Mücadele açısından önem taşıyan bu tarih, Ankara’nın süreçteki rolüne dikkat çeken bir programla anıldı.

Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda gerçekleştirilen konserde sanatçı Neslihan Tekin Üçer ile Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Programda seslendirilen eserlerle Milli Mücadele dönemine, Anadolu’daki direnişe ve bağımsızlık sürecine atıfta bulunuldu.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Milli Mücadele’nin yönetildiği merkez olarak kentin önem kazanmasında belirleyici bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara’nın başkent olma sürecine uzanan bu tarihsel gelişme, konser repertuvarında yer alan eserlerle izleyicilere aktarıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen anma programı, müzik dinletisinin ardından sona erdi.