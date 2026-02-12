Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Etimesgut genelinde ortak denetim yaptı. İlçe genelinde yürütülen uygulamada, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler tek tek kontrol edildi.

Denetimler kapsamında fırınlar, pastaneler, marketler, kasaplar, restoranlar ve toplu tüketim alanları mercek altına alındı. Ekipler; ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama ve muhafaza koşullarını, hijyen standartlarını, çalışan personelin kişisel temizlik durumunu ve iş yerlerinin ruhsat belgelerini ayrıntılı biçimde inceledi.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin belediyelerin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, denetimlerin yalnızca şikâyetlere bağlı kalmaksızın periyodik ve habersiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti. İşletme sahiplerine ise hijyen kurallarına titizlikle uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ramazan ayı öncesinde artırılan kontrollerle birlikte, ilçe sakinlerinin güvenle alışveriş yapabileceği bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.