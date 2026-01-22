Etimesgut Belediyesi, personelin ekonomik refahını artırmaya yönelik olarak çalışanları kapsayan 82 bin TL tutarındaki banka promosyon anlaşmasını hayata geçirdiğini açıkladı.

“Emek en büyük değerimiz” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Etimesgut Belediyesi, çalışanlara yönelik sosyal ve mali hakların geliştirilmesini kurumsal öncelik olarak gördüklerini belirtti. Belediye yönetimi, çalışma motivasyonu güçlendiren uygulamalarla birlikte hizmet kalitesini de artırmayı hedefliyor.

Etimesgut Belediyesi, emeğe değer veren yönetim anlayışıyla, çalışanlarıyla birlikte güçlenmeye ve dayanışma içinde yol almaya devam edeceğini ifade etti.