Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon ligde 20 maçta 7 gol ve 5 asist kaydetti. Juventus, Napoli ile karşılaşacak ve mücadele 25 Ocak Pazar günü saat 20.00’de S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Lider Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile sahaya çıkacak ve Pisa’yı ağırlayacak. Maç, yarın saat 22.45’te Tivibu ekranlarında izlenebilecek.

Ayrıca, lider Inter’i takip eden Roma – Milan mücadelesi de 25 Ocak Pazar saat 22.45’te Roma’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

THY EuroLeague’de Türk Temsilcileri Tivibu’da

Basketbolseverler için de heyecan devam ediyor. THY EuroLeague’de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun maçları Tivibu üzerinden S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko , çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında Baskonia ile karşılaşacak. Mücadele, 23 Ocak Cuma saat 20.45’te başlayacak.

Anadolu Efes, iç sahadaki Olympiakos mücadelesiyle 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor. Maç bugün saat 20.30’da Tivibu ekranlarında olacak.

Tivibu Spor Yayınlarıyla Öne Çıkıyor

Tivibu, futbol ve basketbol başta olmak üzere önemli spor müsabakalarını canlı yayınlayarak spor severlere kesintisiz içerik sunuyor. Serie A ve EuroLeague yayınları, milli oyuncuların performansını takip etmek isteyen izleyiciler için büyük fırsat oluşturuyor.