İstinaf dairesi, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan B.B. ve U.B.’ye verdiği 24’er yıl hapis cezası ile M.A.D. ve A.Ö. hakkında “yardım” suçundan verilen beraat kararlarını inceledi. Daire, yerel mahkeme hükmünde isabetsizlik bulunmadığı sonucuna vardı.

Üst Sınır Talebi Reddedildi

Katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile aile vekillerinin, B.B. ve U.B. hakkında birden fazla nitelikli halden üst sınırdan ceza verilmesi yönündeki istinaf gerekçeleri yerinde görülmedi. Bu nedenle sanıklara verilen 24’er yıllık hapis cezaları aynen onandı.

Beraatler de Hukuka Uygun Bulundu

Daire, M.A.D. ve A.Ö. için verilen beraat kararlarının da kanuni çerçevede olduğunu değerlendirerek, “nitelikli kasten öldürme”den cezalandırılmaları gerektiği yönündeki itirazları esastan reddetti. İstinaf başvurularının tamamı ayrı ayrı reddedildi.

Süreç Yargıtay’da

Karar, temyiz yolu açık olmak üzere verildi. Dosya hakkında nihai değerlendirmeyi Yargıtay yapacak.

Davanın Geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay, 24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa’daki Tarihi Salı Pazarında yaşandı. Kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, U.B. ve B.B. ile karşılaştı. Tartışmanın ardından B.B.’nin Minguzzi’yi ittiği, daha sonra yumruk atıp tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez yaraladığı; U.B.’nin ise yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı belirtildi.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Minguzzi, 17 gün süren tedavinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedildi.

Yerel mahkeme, 21 Ekim’de B.B. ve U.B.’yi “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapisle cezalandırdı; indirim uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. M.A.D. ve A.Ö. ise “yardım” suçundan beraat ederek tahliye edildi. Kararlar istinafa taşınmıştı.