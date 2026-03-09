Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı, modern tesisleri ve geniş pistleriyle kış turizminin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 25 kilometreyi bulan teleferik hatlarıyla kayak ve snowboard tutkunlarına hizmet veren Erciyes’te ziyaretçilere farklı aktiviteler de sunuluyor.

Kayak yapmanın dışında macera arayan turistler, dağda oluşturulan özel parkurlarda kar motoru turlarına katılarak Erciyes’in doğal güzelliklerini yakından görme imkanı elde ediyor. Rehberler eşliğinde düzenlenen turlarda katılımcılar hem eğlenceli hem de güvenli bir deneyim yaşıyor.

Kar motoru işletmecilerinden Mustafa Değirmenci, Erciyes’in son yıllarda kış sporlarında uluslararası alanda tanınan bir merkez haline geldiğini belirtti. Değirmenci, “Geçmişte sadece bir dağ olarak bilinen Erciyes, bugün uluslararası standartlarda bir kayak merkezi konumuna ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve dağ yönetiminin çalışmaları sayesinde kar motoru ve kızak pistleri ayrı alanlarda düzenlendi. Ziyaretçilerimiz rehber eşliğinde kar motorlarıyla dağın keşfedilmemiş noktalarını gezebiliyor” dedi.

Ziyaretçilerin taleplerine göre farklı sürelerde turlar düzenlediklerini anlatan Değirmenci, en kısa tur programının 15 dakika, en uzun tur programının ise yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade etti. Erciyes’in geniş bir alana sahip olduğunu belirten Değirmenci, kar motorları için ayrılan parkurun yaklaşık 7 kilometre olduğunu ve Türkiye’nin en uzun kar motoru rotalarından birinin burada bulunduğunu söyledi.

Kar motoru turuna katılan ziyaretçilerden Sinan Çırak ise ilk kez bu deneyimi yaşadığını ve oldukça keyif aldığını belirtti. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir tur yaptıklarını anlatan Çırak, rehber eşliğinde güvenli ekipmanlarla yaklaşık 25 dakika süren bir geziye çıktıklarını dile getirdi.

Fransa’dan geldiğini belirten Seyfullah Musa Sarıkaya da iki yıldır Erciyes’e kar motoru deneyimi için geldiğini söyledi. Kayak dışında kar motorunu da tercih ettiğini ifade eden Sarıkaya, “Bir arkadaşımın tavsiyesiyle burayı keşfettim. Gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Rehber bizi güvenli ve manzaralı noktalara götürdü. Hem fotoğraf çektik hem de doğanın keyfini çıkardık. Erciyes ve çevresinin muhteşem manzaralarını görme fırsatı bulduk” diye konuştu.