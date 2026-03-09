Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Ramazan ayının geleneksel etkinliklerinden biri olan Karagöz ve Hacivat gösterisine ev sahipliği yaptı. Çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Türk gölge oyununun unutulmaz karakterleri sahneye taşındı.

Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Karagöz ile Hacivat’ın eğlenceli diyalogları ve atışmaları izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteride salon zaman zaman kahkahalarla doldu.

Geleneksel Gölge Oyunu Çocuklarla Buluştu

Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan Karagöz ve Hacivat gösterisi sayesinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de geleneksel sanatla tanışma fırsatı buldu. Gösteri sırasında sahnelenen performanslar ve müzikler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Ramazan ayına özgü bu geleneksel gösteriyle unutulmaz bir gün yaşadı. Etimesgut Belediyesi’nin kültürel değerleri yaşatmak ve çocukları geleneksel sanatlarla buluşturmak amacıyla benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edeceği belirtildi.