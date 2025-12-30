Çankaya Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmaya karşı kapsamlı bir çalışma yürüttü. Belediye ekipleri, günler öncesinden tamamladığı hazırlıkları kapsamında, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için önlem aldı.

2025 12 29 Fen İşleri Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları (4)

Araçlarla ve elle tuz serperek cadde, sokak, kaldırım ve merdivenli yolları güvenli hale getirdi. Mühye’de bulunan Fen İşleri Şantiyesi’nden sık aralıklarla yapılan tuz sevkiyatı sayesinde çalışmalar hızla tamamlandı.

2025 12 29 Fen İşleri Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları (6)

Eğimin fazla olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, Yıldız, Oran, Dikmen ve Yaşamkent semtlerinde özellikle yaya güvenliğini önceleyen tuzlama uygulamaları yaptı. Belediye, olumsuz hava koşullarına karşı ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamlayarak güvenli ulaşım için tüm imkanların seferber ediyor.

2025 12 29 Fen İşleri Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları (10)

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar