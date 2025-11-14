T.C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA DEFTERDARLIĞI
İVEDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEBLİĞ EDİLEMEYEN İHBARNAMELERİN İLAN YOLUYLA TEBLİĞ LİSTESİ
Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme
Dönemi		 Ana Vergi
Kodu		 Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
4111075473 GROSS İŞ MAKİNA YEDEK PARÇALARI HIRDAVAT İNŞAAT MATBAA SONDAJ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 20250722131N10000014 202302202302 0015 0015 216.900,00 3080 216.900,00 İVEDİKOSB MAH. 1347 CAD. 7 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000047 202301202312 0010 0010 182.145,86 3080 583.030,50 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000048 202304202306 0033 0033 15.655,83 3080 46.967,49 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000049 202307202309 0033 0033 119.468,19 3080 394.997,49 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000050 202311202311 0015 0015 9.758,68 3080 43.914,06 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000051 202310202310 0015 0015 27.858,79 3080 120.169,29 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000052 202309202309 0015 0015 32.825,80 3080 135.070,32 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000053 202308202308 0015 0015 41.964,86 3080 162.487,50 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000054 202305202305 0015 0015 14.090,25 3080 42.270,75 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
6321395951 NURFA ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 20251015131N30000055 202307202307 0015 0015 17.652,72 3080 52.958,16 İVEDİKOSB MAH. 1455 CAD. 22 20 YENİMAHALLE ANKARA
Yukarıda Adı Soyadı(Ünvanı)-Vergi Numarası-Adresi-Vergi Türü-Vergilendirme Dönemi ve miktarı yazılı mükellefler adına tanzim olunan İhbarnameler muhatabın bilinen adreslerinde tebliği mümkün olmadığından 213 sayılı V.U.K.’un 103. maddesi gereğince ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle 213. sayılı V.U.K.’un 105 ve 106. maddeleri gereğince; “İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde İvedik Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bivekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri”, “kendilerine süreyle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı”, “ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.”
