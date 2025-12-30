İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail liderlerinin İran’a yönelik saldırı ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail Açıklamaları Gerilimi Artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail’in İran’a yönelik olası saldırılarına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Trump, İran’ın olası adımlarının sonuçlarını bildiğini belirterek, “Sonuçlar çok ağır olabilir, belki de geçen seferkinden daha ağır” dedi.

“İran Anlaşma Yapmalıydı” Mesajı

Trump açıklamasında ayrıca, İran’ın geçmişte kendilerine sunulan seçenekleri değerlendirmediğini savunarak, “İran, geçen sefer seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’da Gerilim Yükseliyor

Karşılıklı sert açıklamalar, Orta Doğu’daki tansiyonun yeniden yükselmesine neden olurken, uluslararası kamuoyu bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.