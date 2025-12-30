Karşılarında Başkan Güner’i gören emekliler, şaşkınlıklarını dile getirdiler. Başkan, emeklilerin hem yeni yılını kutladı hem de yeni yıl hediyelerini verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yeni yıl dolayışla Çiğdem Mahallesi’nde Belediyenin katkılarıyla açılan Çiğdem Emekli Kampüsünü ziyaret etti.

Karşılarında Başkan Hüseyin Can Güner’i gören vatandaşlar şaşkınlığını dile getirdiler. Başkan Güner de ziyaretten mutlu olduğunu belirterek “Örnek bir model olarak Çankaya’mıza kazandırdığımız Çiğdem Emekli Kampüsümüzü ziyaret ederek yaş almış büyüklerimizle bir araya geldim.

Yeni yıldan beklentilerini dinledim, yeni yılın ilk hediyelerini kendilerine takdim ettim.

2026’nın tüm komşularımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.” diye konuştu.

EMEKLİLER KAMPÜSÜNDE NELER VAR

Zorlu ekonomik şartlar nedeniyle sosyal hayattan kopan emekli vatandaşlara destek amacıyla hayata geçirdiğimiz Çiğdem Emekli Kampüsü, Çiğdem Mahallesi’nde kompleks olarak hizmet veriyor. İçerisinde spor alanları, kent bostanı ve emekli lokalinin de yer aldığı kampüs üyelik sistemiyle hizmet veriyor.

Lokallerde zihinsel egzersizlerden odaklanma çalışmalarına, işitsel-görsel becerileri geliştiren etkinliklerden sosyal buluşmalara kadar pek çok aktivite yapılıyor. Üyelere ayrıca çay, kahve ve poğaça gibi ücretsiz ikramlar sunuluyor.