Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Adıyaman’da katıldığı bir etkinlikte halay çektiği sırada yanındaki kişinin başörtülü olduğu için elini bilerek bıraktığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Söz konusu iddialara Mustafa Destici sert tepki göstererek, “Bunlar bizden değil” ifadelerini kullandı.

Destici’nin açıklamalarının ardından Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve dikkat çekici paylaşımla iddialara yanıt verdi. Kendisine yönelik suçlamaları “iftira” olarak nitelendiren Ergen, hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Ergen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Destici unutma, ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım.”

Toplumsal davalara ve çocukların eğitimine yönelik çalışmalarını hatırlatan Ergen, bugüne kadar açtığı anaokullarını, takip ettiği kadın ve çocuk davalarını tek tek sıraladı. Rojin davasına da değinen Ergen, mağdur ailelerle bizzat ilgilendiğini ve adalet sürecinin takipçisi olduğunu vurguladı.

Mustafa Destici’yi savcılığa şikayet ettiğini açıklayan Gülben Ergen, açacağı davadan kazanacağı tazminatla yeni bir anaokulu açacağını belirtti. Ergen ayrıca, Adıyaman halkından, kendisinden ve çocukların okul öncesi eğitimi için çalışan derneğinden açık bir özür beklediğini ifade etti.

Mustafa Destici cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.