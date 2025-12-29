Yeni yıl haftası nedeniyle televizyon kanallarında dizi yayın akışında değişikliğe gidildi. Bu hafta Kanal D, Show TV, atv, NOW ve Star TV’de yer alan dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek.

TRT 1’de ise Teşkilat, Gönül Dağı ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. TRT 1 ekranlarında yalnızca bu akşam Cennetin Çocukları, yarın ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

Perşembe Dizileri Yayınlanmayacak

Perşembe günü için sezonun merakla beklenen yapımlarından A.B.İ. dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı televizyon sektöründe gündem olmuştu. atv’nin diziyi yayınlaması halinde Halef ve Veliaht dizilerinin de ekrana gelme ihtimali değerlendirilmişti. Bu nedenle ilgili dizilerin bölümlerinin hazırda bekletildiği öğrenildi.

Ancak mevcut planlamaya göre 1 Ocak Perşembe günü dizi yayını yapılmayacak. İkinci bölüm çekimlerine başlayan A.B.İ. dizisi ekibinin ise kısa bir tatil programına girdiği ve üç gün ara vereceği belirtildi.