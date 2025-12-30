Yalova İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta dün saat 02.00 sularında gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda bir evden açılan ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Operasyonda adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Şehit Polisler İçin Tören Düzenlendi

Şehit olan polis memurları için Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldı. Bakan Yerlikaya törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Milletçe aynı safta durarak acımızı paylaşıyoruz. Şehitlerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit, milletimizin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı dimdik durdular. Her adımlarında dua, her nefeslerinde vatan aşkı vardı.”

Yerlikaya, ayrıca emniyet teşkilatına da seslenerek:

“Kahraman polislerimiz, kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında azimle durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Allah hepinizden razı olsun.”

Şehit Ailelerine Taziye ve Destek

Bakan Yerlikaya, şehit ailelerinin acısını tüm Türkiye’nin paylaştığını belirterek:

“Bu acı, evinizde başlıyor ama 86 milyonun yüreğine yayılan bir acıdır. Bizim inancımızda şehitlik en yüce makamlardandır. Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler.” Futbolda Bahis Soruşturması Derinleşiyor: Erden Timur Tutuklandı İçeriği Görüntüle

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Yerlikaya konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Acımız çok büyük ama kararlılığımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, vatanımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine kastedenler karşılarında devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler.”

Törenin ardından şehit polislerin cenazeleri toprağa verilmek üzere uğurlandı:

Turgut Külünk: Düzce’nin Akçakoca ilçesi

Yasin Koçyiğit: Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi

İlker Pehlivan: Yalova (eşinin isteği üzerine)