Kızılcahamam’ın doğal güzellikleri, termal kaynakları ve yöresel değerleri, Antares AVM’de düzenlenen Kızılcahamam Tanıtım Günleri ile Ankaralılarla buluştu.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından hazırlanan stantta ilçenin turizm potansiyeli ziyaretçilere aktarılırken, etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım günleri kapsamında Kızılcahamam’a özgü doğal ve kültürel değerler tanıtılırken, ziyaretçiler için çeşitli çekilişler düzenlenerek hediyeler dağıtılıyor.

Tanıtım etkinliğinin yarın ve pazar günü de Antares AVM’de devam edeceği bildirildi. Belediye yetkilileri, tüm Ankaralıları stantları ziyaret ederek Kızılcahamam’ı yakından tanımaya davet etti.