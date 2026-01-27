Kızılcahamam Belediyesi, 26 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında ilçede görev yapacak nöbetçi eczaneleri açıkladı.
Nöbetçi Eczaneler Listesi:
• Pazartesi – Tozoğlu Eczanesi
0312 736 15 50
• Salı – Merve Eczanesi
0312 736 13 32
• Çarşamba – Kadir Eczanesi
0312 736 64 64
• Perşembe – Nur Çevik Eczanesi
0312 358 04 01
• Cuma – Kerim Eczanesi
0312 736 11 95
• Cumartesi – Alp Eczanesi
0312 736 64 70
• Pazar – Nane Eczanesi
0312 736 66 99
Kızılcahamam Belediyesi, tüm vatandaşlara acil şifalar diledi.
Muhabir: Fatih Teke