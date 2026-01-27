Kızılcahamam Belediyesi, 26 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında ilçede görev yapacak nöbetçi eczaneleri açıkladı.

Nöbetçi Eczaneler Listesi:

Pazartesi – Tozoğlu Eczanesi
0312 736 15 50

Salı – Merve Eczanesi
0312 736 13 32

Çarşamba – Kadir Eczanesi
0312 736 64 64

Perşembe – Nur Çevik Eczanesi
0312 358 04 01

Cuma – Kerim Eczanesi
0312 736 11 95

Cumartesi – Alp Eczanesi
0312 736 64 70

Pazar – Nane Eczanesi
0312 736 66 99

Kızılcahamam Belediyesi, tüm vatandaşlara acil şifalar diledi.

Muhabir: Fatih Teke