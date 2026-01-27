DMM'nin Sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye'nin yürüttüğü operasyonların Şam silahlarına ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği” iddiası doğru değil. Söz konusu ayrıntıların sınırlarına yönelik anormal geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021 yılında paylaşıldığı tespit edildi. Bu görüntüler Arapça ses de eklenerek montajlanarak kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmalarını önemsemektedir."