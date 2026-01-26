Başkan Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Canınız sağ olsun çocuklar. Skor tabelası bugünün durumu gibi olmuyor; Ama sahada mücadeleyi, inancı ve silahlanmayı son düdüğe kadar bırakmayan bir Kızılcahamam Belediyespor vardı. Biz bu formaya, bu emeğe ve bu yureğe güveniyoruz. Bu yol bir maçla ölçülmez. 90 dakika boyunca takımımızın yanında olan, tribünleri yeşil-beyaz sevdayla dolduran tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

