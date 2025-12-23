22–28 Aralık tarihleri arasında ilçede hizmet verecek nöbetçi eczaneler listesi belli oldu. Hafta boyunca vatandaşlar, belirlenen eczanelerden kesintisiz sağlık hizmeti alabilecek.
22–28 Aralık 2025 tarihleri arasında Kızılcahamam’da nöbetçi olacak eczaneler şu şekilde:
Pazartesi: Merve Eczanesi – 0312 736 13 32
Salı: Kadir Eczanesi – 0312 736 64 64
Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi – 0312 358 04 01
Perşembe: Kerim Eczanesi – 0312 736 11 95
Cuma: Alp Eczanesi – 0312 736 64 70
Cumartesi: Nane Eczanesi – 0312 736 66 99
Pazar: Serenay Eczanesi – 0312 736 68 88
