Kızılcahamam Belediyesi, kültürel değerleri yaşatmak amacıyla düzenlediği “Geleneksel Millet Bahçesi Sıra Gecesi” etkinliğiyle vatandaşları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Belediye tarafından yapılan paylaşımda, “Geleneklerimizle, türkülerimizle, muhabbetlerimizle… Millet Bahçesi Sıra Gecesi’nde oyuncaklarla buluşuyoruz. Tüm evlatlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Etkinlik, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 18.00’de, Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi alanında gerçekleştirilecek. Programda müzik dinletisi, geleneksel sohbet ortamı ve katılımcılara çiğ köfte & ayran ikramı yapılacak.