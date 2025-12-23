5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.

29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.

45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Augusto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

52. dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün, kafayla kaleci Onana'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-2.

58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.

66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.

72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ilk devrenin kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Sahadan 4-3 mağlup ayrılan bordo-mavili takım, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligde 11 maç sonra kaybeden Trabzonspor, ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamladı. Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisine düştü.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi ligde son yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 11 maçta ise 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.

5 gol kafa vuruşuyla

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında 7 golün 5'i kafa vuruşuyla atıldı.

Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.

7 gollü 4. maç

Süper Lig'de bu sezon 4. kez bir maçta 7 gol atıldı.

Ligde daha önce Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor (3-4), Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (2-5) ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (2-5) maçlarında 7 gol atılmıştı.

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında ise en son 2007 yılındaki karşılaşma 7 gollü geçmişti. 2007'de Gençlerbirliği'ni 4-3 yenen Trabzonspor, bu kez rakibine 4-3 mağlup oldu.

Metin Diyadin dönemi galibiyetlerle başladı

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in 3. döneminde ligdeki ilk maçında zorlu rakibi Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Gençlerbirliği, Trabzonspor galibiyeti sonrası Diyadin yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Evinde kazanmaya devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'de evinde üst üste 3 maçını kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.

Başkent ekibi, bu sezon bir maçta ilk kez 3'den fazla gol attı.

Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 11. sırada bitirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Çok üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 4-3 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, çok fazla hata yaptıklarını belirterek, 'Hepimiz adına üzücü bir akşam yaşıyoruz. Yediğimiz gollerin sayısı yaptığımız hatalar. Sebepleri tartışılır. İlk sebep tabii ki çok eksiğimiz vardı. Top rakipteyken sertlik yoktu. Çok üzgünüz. 4 gol yedik bir de ofsayttan verilmeyen gol var, yani 5 gol. Bunu kabul etmem mümkün değil. Gençlerbirliği'ni tebrik ederim, iyi oynadılar. Duran toplardan nasipliydiler. Hemen hemen hepsine vurdular. Çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Yan toptan yedikleri golleri kabul edilemeyeceğini dile getiren Tekke, 'Hiç beklemediğimiz anda 2-0 geriye düştük. Boş kaleye kaçırdığımız gol kırılma anıydı. 2-2 iken santra başlangıcından sonra ilk duran top gol oldu. Ardından bir daha yedik. Üçüncü golü bulup dönmeye çalışmak olumluydu. Attığımız 3 gol dışında bizim adımıza olumlu bir şey yok.' dedi.

Fatih Tekke, son maçlarda sezon genelinde yakaladıkları duygunun çok gerisinde olduklarını vurgulayarak 'Katılacak, gidecek oyuncularla ilgili bir süreç var. Sonrasında Süper Kupa, kupa ve lig var. Zorlu süreç biraz daha devam edecek gibi. Yara aldık ama oyun olarak bu kadar yara almamalıydık. Oyun olarak da yara aldık.' diye konuştu.

Ara transfer dönemi hakkında gelen soruları da yanıtlayan Tekke, 'Beklentilerimiz var herkes biliyor. Bek alternatifi yok. Stoper, diğer mevkiler… Onuachu gitti. Uzun olmak önemli değil, kafa topuna vuracaksınız. Böyle oyuncu sayımız az. Maçı 4-0 da kaybedebilirsiniz ama duran toptan yenilmemelisiniz. Performans olarak çok çok aşağıdaydık. Birkaç oyuncu performansının üstüne çıksa başka bir noktada olabilirdik. Bu baskıyı kaldıramazsak final ve şampiyonluk maçlarında nasıl olacak? Çok olumsuz durum benim için.' ifadelerini kullandı.

'Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır'

Genç oyuncuları böyle bir maçta baskı altına almak istemediği için oynatmadığını dile getiren Tekke, önemli yabancı oyuncularına transfer teklifi gelmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

'Oyunculara teklif gelmesi gayet normal. Bahsedilen oyuncular için totalde 50-70 milyon avro değer gözüküyor. Bu da iyi şeylerin yapıldığına işaret. Gelecek oyuncuların uyumu kısa süre olmalı. Ona göre oyuncu bakacağız. Birkaç oyuncuyu izliyoruz. Olacak mı bilmiyorum, umarım olur. Hepsi de net oyuncular. Kim verecek bize bunu? Net oyuncu olmazsa yakalanacağımız durumlar bunlar. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır. İnsanlara zaman kazandırmak gibi cümleler kurma tarzım yok. Durumumuz bu. Bugün buna rağmen kesinlikle kazanmalıydık. Böyle goller yememeliyiz. Böyle mağlubiyet benim canımı sıkıyor.'

Hedeflerinden asla şaşmadıklarını vurgulayan Tekke, ilk yarıyı düşündüklerinin çok üstünde bir puanla bitirdiklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

'Hedefimizden şaşmamız söz konusu değil. Yarış içinde olacağız asla pes etmek yok. Kafayı kaldıracağız. Doğru işleri yaptık, yapmaya devam. Puan olarak çok iyi olacaktı bugün kazansaydık ama geldiğimiz nokta çok iyi. İyinin üstü 35 puan. Kazansaydık çok çok daha iyi olacaktı. Kupa maçında da heba ettik avantajımızı. 10 gündür söylüyorum bu süreç yaşanacaktı ama bu kadar kötü futbolla değil. Trabzonspor olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Devre arası transferinde yabancı değil, yeterli Türk oyuncu sorunumuz da var. 10 güne netleşir gelecek, gidecekler. Ama ilk yarı itibarıyla oyuncularımı tebrik ediyoruz. Bugün kaybettiğimiz şey çok değerliydi. Herkesin çok saygı duyduğu bir takımız. 10-15 gün şimdi eleştiri olacak. Bu biraz can sıkacak ama buna da alışacağız. Kafamızı kaldıracağız, ilk maçımızı bir an önce gelsin diye bekleyeceğiz ve buna reaksiyon vereceğiz.'