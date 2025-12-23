Bitlis’in Hizan ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, vurulmuş bir yaban keçisiyle bağlantılı bir şahsa 966 bin 91 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Milli Parklar ekipleri, yaban keçisinin vurulduğuna dair gelen ihbar üzerine belirtilen bölgeye intikal etti. Arazide yapılan incelemelerde boş kovanlar tespit edilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şahsa ait ev için arama kararı çıkarıldı. Kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen aramada, vurulmuş yaban keçisi bulundu.

