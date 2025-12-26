Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbetleri kapsamında bu hafta Regaib Kandili programı gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sarıkamış Şehitleri rahmet ve minnetle anıldı. Şiir ve ilahilerin seslendirildiği etkinlikte manevi bir atmosfer oluşurken, yapılan hatim duası ile birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi.

İkramlar eşliğinde devam eden programda, katılımcılar huzur ve bereket dolu bir kandil gecesini hep birlikte idrak etti.

Muhabir: Haber Merkezi