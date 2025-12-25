Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sıfır Atık Eğitimi ile Bilinçli Öğrenci” projesi kapsamında ilçe genelindeki ilkokullarda çevre bilinci eğitimleri verilmeye başlandı.

Eğitimlerde öğrencilere; doğayı korumanın önemi, israfın önlenmesi, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve sürdürülebilir çevre anlayışı anlatıldı. Geleceğin teminatı olan çocuklara çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının hedeflendiği çalışmalarda, sıfır atık kültürünün günlük hayata nasıl entegre edileceği örneklerle aktarıldı.

Kızılcahamam Belediyesi yetkilileri, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir gelecek için eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, çevre dostu projelere önümüzdeki süreçte de devam edileceğini vurguladı.

🌿 Gelecek Bilinçle Başlar



