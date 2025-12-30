İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu S.A.M.Y. ve Türk vatandaşı H.E.'nin ikametlerine Özel Harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 2 tablet, laptop, hafıza kartları ve CD ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA