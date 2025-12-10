Kızılcahamam Belediyesi ile Kızılcahamam Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde “Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. Belediyenin nikah ve toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, bağımlılık türleri, korunma yöntemleri ve aile içi iletişimin önemi ele alındı.

Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Akyer de katılarak destek verdi. Toplum sağlığına yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katkı sunan uzmanlara ve programa katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

