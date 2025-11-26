Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede jeotermal su turizm taşıma hattının tamamen yenileneceğini açıkladı. Yaklaşık 30 milyon TL maliyetle yürütülecek çalışma kapsamında, 30 yıldır yenilenmeyen ve 20’den fazla turizm tesisine hizmet veren hattın 5070 metre uzunluğunda yeniden yapılacağı belirtildi.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte jeotermal suyun verimliliğinin korunacağı, tesislere kesintisiz ve modern bir altyapı sağlanacağı ifade edildi. Acar, Kızılcahamam’ın termal turizm gücünü artıracak projede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.