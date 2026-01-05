Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, deplasmanda Çınarspor’u 3-0 mağlup ederek ligde 3’te 3 yapan Kızılcahamam Belediyespor’u tebrik etti. Başkan Acar, yeşil-beyazlı takımın futbolcularını, teknik ekibini ve tribünlerde takıma destek veren taraftarları kutlayarak, daha nice zaferler temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi