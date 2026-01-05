Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, deplasmanda Çınarspor’u 3-0 mağlup ederek ligde 3’te 3 yapan Kızılcahamam Belediyespor’u tebrik etti. Başkan Acar, yeşil-beyazlı takımın futbolcularını, teknik ekibini ve tribünlerde takıma destek veren taraftarları kutlayarak, daha nice zaferler temennisinde bulundu.

Bu şehir inanırsa kazanır…



Kızılcahamam Belediyespor’umuz, sahaya yüreğini koyarak deplasmanda Çınarspor’u 3-0 mağlup etti ve ligde 3’te 3 yaptı.



Formayı teriyle ıslatan futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve tribünlerde kalbiyle mücadele eden taraftarlarımızı gönülden tebrik… pic.twitter.com/LvgWqt7Wp2 Kızılcahamamlı Sporcu Dünya Şampiyonu Oldu İçeriği Görüntüle January 4, 2026