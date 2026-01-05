Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko: 101-87

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

BEŞİKTAŞ GAİN: Morgan 17, Vitto Brown 14, Dotson 13, Mathews 12, Zizic 10, Lemar 7, Yiğit Arslan 5, Anthony Brown 5, Berk Uğurlu 2, Canberk Kuş 2

FENERBAHÇE BEKO: Horton Tucker 27, Baldwin 14, Hall 13, Metecan Birsen 11, Tarık Biberovic 11, Melih Mahmutoğlu 10, Boston 7, Jantunen 6, Birch 2, Emre Ekşioğlu, Melli

1'İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 47-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, derbi maçta karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Beşiktaş, 1 sayı farkla önde kapattı: 24-23. İkinci periyot başa baş geçerken, Fenerbahçe devreye 48-47'lik skorla girdi. Farkı açan Fenerbahçe, üçüncü periyodu 82-62 üstün tamamladı. Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, parkeden 101-87 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe Beko'da 27 sayı üreten Talen Horton Tucker oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 12'nci galibiyetini elde etti. Beşiktaş GAİN ise ligdeki 13 maçlık serisi sona erdi ve ilk yenilgisini aldı.

DERBİ TRİBÜN OLAYLARI NEDENİYLE 15 DAKİKA DURDU

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, tribün olayları nedeniyle 15 dakika durdu. Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları üzerine hakemler üç kez anons yaptırdı ve maçın bitimine 4 dakika 53 saniye kala soyunma odasına gitti. Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatıldı. Hakemlerin geri dönmesiyle mücadele 15 dakikalık gecikmenin ardından kaldığı yerden devam etti.