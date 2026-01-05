De Colo, Fenerbahçe’deki ilk görev süresinde Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Son olarak Fransa temsilcisi LDLC ASVEL’de forma giyen Nando De Colo, hem kulüp hem de milli takım kariyerinde önemli başarılara imza attı. Fransa Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli basketbolcu, olimpiyatlarda gümüş, dünya şampiyonasında ise bronz madalya kazandı. 38 yaşındaki oyun kurucu, birçok ulusal lig ve kupa zaferinin yanı sıra kariyerinde iki kez de EuroLeague şampiyonluğu elde etti.