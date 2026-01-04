Amerikan basınına değerlendirmelerde bulunan Trump, Venezuela’daki siyasi sürece ilişkin konuşarak, Delcy Rodriguez’in Washington’un isteklerini dikkate alması gerektiğini ifade etti. Trump, “Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro’dan daha büyük bir bedel ödeyecek” ifadelerini kullandı.

“Venezuela başarısız bir ülke”

Trump açıklamasında Venezuela’yı “başarısız bir ülke” olarak nitelendirirken, ABD’nin askeri müdahaleye yaklaşımına da değindi. Trump, ABD’nin müdahale edeceği son ülkenin Venezuela olmayacağını vurguladı.

Grönland ve küresel güvenlik mesajı

Açıklamalarında Grönland konusuna da değinen Trump, bölgenin çevresinin Rusya ve Çin’e ait gemilerle sarılı olduğunu iddia etti. Venezuela’ya yönelik olası bir askeri müdahalenin Grönland açısından ne anlama geleceğine ilişkin soruya ise Trump, bunun ayrıca incelenmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.