Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dış politikasının güç odaklarına göre değil, uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillendiğini vurguladı.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz.”

“Cumhurbaşkanımız küresel krizlerde hukuk zemininde hareket eden bir liderdir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika yaklaşımına da dikkat çeken Tunç, Erdoğan’ın adalet ve hakkaniyet vurgusunu her platformda dile getirdiğini belirterek:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren; küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir liderdir” ifadelerini kullandı.

CHP liderine eleştiri: Diplomatik hassasiyetlere aykırı

CHP Genel Başkanı’nın açıklamalarını eleştiren Tunç, söz konusu paylaşımların Türkiye’nin dış politika geleneğiyle bağdaşmadığını savundu:

“Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı’nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.”

“Dış politika polemik malzemesi değildir”

Türkiye’nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğuna işaret eden Tunç, dış politikanın günlük siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak:

"Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir" dedi.

“Türkiye ilkeli duruşunu sürdürecek”

Açıklamasının sonunda Türkiye’nin uluslararası alandaki tutumuna dikkat çeken Bakan Tunç, şu mesajı verdi:

“Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye; krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir.”