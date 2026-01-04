İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,

“7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”,

“suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve

“suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”

iddialarıyla başlatılan inceleme sürüyor.

Soruşturma kapsamında GAİN Medya’nın eski sahibi Berkin Kaya, Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın, sunucu Okan Karacan ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Anahat Holding’e bağlı 7 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

Berkin Kaya: “Kriptoyu nakde çevirirken yüzde 1,5–3 komisyon ödedim”

Savcılıktaki ifadesinde Berkin Kaya, GAİN’e yaptığı yatırımın ciddi bir ticari hata olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu 310 milyon TL’lik nakit para, kripto paraların bozdurulması sonucu elde ettiğim paradır. Kesinlikle para aklamaya ilişkin bir durum söz konusu değildir.”

Kaya, kripto para işlemlerine ilişkin detayları da paylaşarak:

“Kripto para borsası hiç kullanmadım. Soğuk cüzdandaki bitcoinleri, chat uygulaması üzerinden tanıştığım ‘Can’ isimli şahıs aracılığıyla bozdurdum. Kimlik bilgilerini bilmiyorum. Paralar bana nakit olarak gelirdi; bazen çeşitli araçlarla, bazen de motosikletle getirilirdi. Bu işlemler için yüzde 1,5 ile 3 arasında komisyon ödedim” dedi.

“Kapalıçarşı’da bozdurulduğunu duydum ama hiç gitmedim”

Berkin Kaya, nakit akışının Kapalıçarşı bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ancak sürece doğrudan dahil olmadığını belirterek:

“Bildiğim kadarıyla Can, Kapalıçarşı’da bu bozdurma işlemlerini yapıyordu. Ancak ben hiç gitmedim. O dönem kripto mevzuatı olmadığı için bunun suç olduğunu düşünmüyordum. MASAK raporundaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Selahattin Aydın: “Şirketin yönetimi bendedir, nihai imza bana aittir”

Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın ise savcılıktaki ifadesinde, GAİN Medya’yı tamamen kişisel birikimleriyle satın aldığını savundu:

“Hesabıma yatan nakit paralar yaklaşık 20 yıllık kişisel birikimlerimdir. Uzun yıllardır ticaret yapıyorum. Şirketin finansmanını bu şekilde sağlamam hayatın olağan akışına uygundur.”

Aydın, Berkin Kaya’nın şirket yönetiminde olmadığını öne sürerek:

“Berkin Kaya’nın teslim etmesi gereken 18 proje bulunmaktadır. Nihai kararlar benim imzamla alınmaktadır. Finansman tarafımdan sağlanmaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Soruşturma sürüyor

GAİN Medya soruşturması kapsamında şüphelilerin mali hareketleri, MASAK raporları ve dijital para transferleri mercek altına alınırken, soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebileceği belirtiliyor.