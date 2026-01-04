Edinilen bilgilere göre Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ile kamp yaptığı sırada yaşanan tartışmanın ardından, aracıyla bölgeden ayrıldı. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Kumal için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Cansız bedeni gölette, aracının içinde bulundu

Arama çalışmalarında Ankara’dan getirilen yanal taramalı sonar cihazı kullanıldı. Sonar taraması sonucu, Kumal’ın bulunduğu aracın Yukarıyapıcı Göleti’nde tespit edildiği öğrenildi.

Dalgıç ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kamp alanına yaklaşık 400–500 metre mesafede, kıyıdan 25 metre açıkta ve yaklaşık 15 metre derinlikte, Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı.