Olay, Marmara Denizi Büyükada açıklarında gündüz saatlerinde meydana geldi. BITIHI 2 isimli LPG gemisi, yaşanan makine arızası nedeniyle kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı.
Kıyı Emniyeti ekipleri hızla müdahale etti
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) ait KURTARMA-9 römorkörü sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde geminin Büyükada kıyılarına doğru sürüklenerek karaya oturması engellendi.
Tuzla Demir Sahası’nda emniyete alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, BITIHI 2 isimli LPG gemisinin, römorkör müdahalesinin ardından Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletildiği bildirildi.
Açıklamada, “Makine arızası sonucu Büyükada’ya doğru sürüklenen BITIHI 2 isimli LPG gemisi, KURTARMA-9 Römorkörümüzün müdahalesiyle karaya oturmaktan kurtarılmış ve Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir” ifadelerine yer verildi.