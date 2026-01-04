Olay, Marmara Denizi Büyükada açıklarında gündüz saatlerinde meydana geldi. BITIHI 2 isimli LPG gemisi, yaşanan makine arızası nedeniyle kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı.

Kıyı Emniyeti ekipleri hızla müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) ait KURTARMA-9 römorkörü sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde geminin Büyükada kıyılarına doğru sürüklenerek karaya oturması engellendi.

Tuzla Demir Sahası’nda emniyete alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, BITIHI 2 isimli LPG gemisinin, römorkör müdahalesinin ardından Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletildiği bildirildi.

Açıklamada, “Makine arızası sonucu Büyükada’ya doğru sürüklenen BITIHI 2 isimli LPG gemisi, KURTARMA-9 Römorkörümüzün müdahalesiyle karaya oturmaktan kurtarılmış ve Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

