İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan videoda, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başta olmak üzere başsavcı vekilleri, hâkimler, savcılar ve adliye personeli şehitleri rahmetle andı.

5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne Terör Saldırısı

PKK’lı 2 terörist, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sırasında silahını çekerek teröristlerle son mermisine kadar çatışan polis memuru Fethi Sekin, mermisinin bitmesinin ardından vurularak şehit oldu. Çatışmada teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Saldırı sırasında seken bir kurşunun isabet etmesi sonucu adliyede görevli mübaşir Musa Can da şehit düştü. Evli ve 3 çocuk babası olan Fethi Sekin, canı pahasına birçok vatandaşın hayatını kurtardı.

‘Bu Millet Kahramanlarını Unutmaz’

Anma videosunda konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı insanlar görev yapar, bazıları ise görevleriyle birlikte tarihe geçer. Fethi Sekin cesaretiyle yolu açtı, Musa Can görev bilinciyle adaleti ayakta tuttu. Bu topraklar böyle evlatlarla vatandır. Bu millet kahramanlarını unutmaz, unutturmaz. Ruhları şad, mekanları ali olsun.”

İsimleri İzmir’de Yaşatılıyor

Şehit polis memuru Fethi Sekin’in adı, saldırının yaşandığı İslam Kerimov Caddesi’ne verilirken, İzmir Adliyesi C Kapısı önüne de heykeli dikildi.

Yarın Anma Töreni Düzenlenecek

Şehitlerin 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla yarın İzmir Adliyesi’nde resmi anma töreni düzenleneceği bildirildi.