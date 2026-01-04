İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzluklara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, ilk andan itibaren AFAD Başkanlığı’nın merkezde, il Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nin ise sahada aktif hale getirildiğini kaydetti.

42 Bin Personel, 12 Binden Fazla Araç Görevde

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında:

42.143 personel

12.277 araç ve iş makinesi

ülke genelinde görev yapıyor.

Binlerce Vatandaşa Destek Sağlandı

Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara yönelik olarak:

9.826 adet içme suyu

25.084 ikram malzemesi

dağıtımı gerçekleştirildi.

3.766 Kişi Güvenli Bölgelere Tahliye Edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle risk altında bulunan 3.766 vatandaş, ekipler tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi.

“Tüm Ekiplerimize Teşekkür Ediyorum”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sahada büyük bir gayret ve özveriyle çalışan AFAD ekiplerimizi ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.”