Olay, Polatlı ilçesi Yeni Mahalle Ermiş Sokak’ta meydana geldi. Tarım işçisi yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı müstakil evde, gece saatlerinde haşere ilaçlaması yapıldı. Aile bireyleri sabah saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle rahatsızlandı.

AFAD KBRN ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) uzmanları sevk edildi. Evde bulunan 1’i çocuk 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

7 Kişi Bilkent Şehir Hastanesi’ne Sevk Edildi

Polatlı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapılan 7 kişi, durumlarının değerlendirilmesi sonrası Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Sokak Trafiğe Kapatıldı

AFAD KBRN ekipleri, müstakil evde detaylı inceleme yaptı. Güvenlik önlemleri kapsamında evin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Yetkililer, kullanılan haşere ilacının türü ve zehirlenmeye neden olup olmadığının belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.