Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Asbaşkan Murat Kılıç, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıç, kampın yalnızca fiziksel değil, mental açıdan da çok verimli geçtiğini vurguladı.

“Motivasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımızın birlik ve beraberliği üst seviyede. Teknik ekibimiz futbolcularla birebir çok verimli çalışmalar yapıyor.”

“İlk 11’de Oynayabilecek Oyunculara Bakıyoruz”

Ara transfer döneminin zorluğuna dikkat çeken Kılıç, hata yapma lükslerinin olmadığını belirtti.

“Oyuncuların geçmişine, sakatlık durumuna ve mental yapısına kadar detaylı analiz yapıyoruz. İlk 11’de oynayabilecek, rekabete girebilecek futbolcuları istiyoruz.”

Transferde Kritik Açıklama: Oyuncularla Anlaşma Sağlandı

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, transfer sürecinin en dikkat çeken mesajını şu sözlerle verdi:

“Oyuncularla anlaşmalar tamam. Ancak bu futbolcular takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli isimler. Şu an kulüpleriyle görüşmeler sürüyor. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz.”

Kılıç, Beşiktaş’ın 4 transfer yapma hakkını da dolduracağını ifade etti.

Ekonomi Vurgusu: “Geleceği Riske Atmayacağız”

Transfer politikalarının bütçeyle uyumlu olduğunu vurgulayan Kılıç, kulübün mali yapısına dair de mesaj verdi:

“Ekonomimizi düşünerek hareket ediyoruz. Geleceği riske atmak istemiyoruz. Çok kısa sürede kulübümüze ciddi gelir sağlayacak projelerimiz var.”

Hangi Mevkilere Transfer Yapılacak?

Murat Kılıç, öncelikli transfer bölgelerini de açıkladı:

Stoper

Sol bek

6-8 numara (orta saha)

Fırsat transferi olması halinde santrfor ve kanat takviyelerinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Kaleci Transferi Gündemde

Chelsea forması giyen Filip Jörgensen sorusuna da yanıt veren Kılıç:

“Kaleci transferi planlıyoruz. İsim vermek istemiyorum ama basında çıkan isimler yanlış değil. Görüşmeler var.”

Rafa Silva Açıklaması: “Kendi İsterse Oynar”

Portekizli yıldız Rafa Silva hakkında net konuşan Kılıç, kulüp içinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti:

“Rafa Silva kampta, antrenmanlara çıkıyor. Teknik ekip ve yönetim olarak kendisiyle problem yok. Kendi isterse oynar. Bu tamamen kendisine bağlı.”