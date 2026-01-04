Altınpark’ta bulunan Anfa Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Doğu ve Güneydoğu Tanıtım Günleri”, yoğun katılım ve ilgiyle başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki illerin kültürel mirasını, gastronomi zenginliğini ve yöresel ürünlerini tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, farklı şehirlerden gelen esnaf ürünlerini başkent halkıyla buluşturdu.

Tanıtım günlerine Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van başta olmak üzere çok sayıda ilden katılım sağlandı. Fuarda kurulan stantlarda, her ilin kendine özgü tatları ve ürünleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Etkinlik, sadece bir satış alanı olmanın ötesinde, bölgesel kültürlerin tanıtıldığı önemli bir buluşma noktası haline geldi.

LEZZETLER BAŞKENTTE BULUŞTU

Tanıtım günlerinde Malatya kayısısından Erzurum cağ kebabına, Adıyaman Besni üzümünden pestil ve kömbeye, yöresel peynir çeşitlerinden turşulara, sucuktan zeytinyağına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer aldı. Ayrıca standlarda geleneksel mutfak malzemeleri, bakır ürünler ve el emeği çeşitli araç gereçler de satışa sunuldu.

Fuara gelen ziyaretçiler, hem alışveriş yapma hem de yöresel tatları yerinde deneme imkânı buldu. Özellikle Erzurum cağ kebabı, Malatya kayısısı ve Doğu Anadolu’ya özgü peynir çeşitleri, Ankaralıların en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

PEYNİR VE TURŞU STANTLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Tanıtım günlerinde en fazla ilgi gören stantların başında yöresel peynir ve turşu çeşitlerinin yer aldığı alanlar geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü doğal yöntemlerle üretilen peynirler ile ev yapımı turşular, başkentlilerden yoğun talep gördü. Özellikle otlu peynir, tulum peyniri, çökelek ve köy peyniri gibi ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekerken; lahana, salatalık, biber ve karışık köy turşuları da stantlarda en çok sorulan ürünler arasında yer aldı.

