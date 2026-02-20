Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in savunma hakkı tartışmalarına ilişkin dediklerine sert tepki gösterdi.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Mehmet Pehlivan'ı işaret eden Emir, dosyada somut delil bulunmadığını belirtti.

Amacın hukuku korumak değil tutuklanan başkanlar ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu avukatsız ve savunmasız bırakmak olduğunu söyledi, avukatları kriminalize ederek yargıyı daha da silahlaştırmanıza izin vermeyeceğiz, ifadelerine yer verdi.

"Savunma susmadı, susmayacak"

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP’li siyasetçi Akın Gürlek, "somut delil" kılıfına gizleyerek, savunma hakkını fiilen bitirecek ve avukatların müvekkilleri ile görüşmelerini kısıtlayacak yeni bir kumpasın itirafını yapmış. Bize hukuk devleti masalı okumayın! "Masumiyet karinesi" diyorsunuz, İBB davasından tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan dosyasına dönüp bir bakın. Hangi somut delil var? Amacınız hukuku korumak değil; kumpas davalarıyla siyasi rehin aldığınız başkanlarımızı ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu dört duvar arasında avukatsız ve savunmasız bırakmak. Avukatları kriminalize ederek yargıyı daha da silahlaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Aklınıza kazıyın; savunma susmadı, susmayacak!" dedi.

"Masumiyet karinesi" diyorsunuz, İBB davasından… — Murat Emir (@muratemirchp) February 20, 2026