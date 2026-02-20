İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 kentte düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 80’i tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak’ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce’de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.