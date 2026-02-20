acır, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, programın TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirildiğini belirtti.

İftar buluşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kacır, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek ramazan ayının ilk iftarında, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde etmiş genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Onların fikirlerini dinlemek, hedeflerine ve hayallerine şahit olmak, bize güç ve umut veriyor. Türkiye'mizin geleceği çok aydınlık.”

