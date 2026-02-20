Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) aldığı kararla İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresinin değiştiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre Bakırköy ile İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.

İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi ise İstanbul'un mülki sınırları olarak belirlendi.

Belirlenen asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla beraber, bu mahkemelerde bulunan dosyalar İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz." dedi.

