Y kromozomunun geleceğiyle ilgili tartışmalar tekrar alevlendi. Sosyal medyada sıkça paylaşılan “Erkekler yok olacak” iddiasının kökeni, aslında 2004 yılında Prof. Jennifer Graves’in ortaya attığı görüşe dayanıyor. Graves, Y kromozomunun gen kaybettiğini ve uzun vadede yok olabileceğini öne sürmüştü.

Bu iddia yeniden gündeme gelince akıllara şu sorular takıldı:

“Erkekliği sağlayan hormon yok mu oluyor?”

“Y kromozomu gerçekten kaybolacak mı?”

Uzmanlara göre bu yorumlar gerçeği yansıtmıyor.

“Erkeklik hormonu yok olmuyor”

Testosteron gibi erkekliği belirleyen hormonlar tek bir kromozoma bağlı değil. Yani Y kromozomu zayıflasa bile hormonal sistem çalışmaya devam ediyor.

“Y kromozomu kendini onarıyor”

Bilimsel araştırmalar, Y’nin özel yapısı sayesinde bozulan bölgelerini tamir edebildiğini gösteriyor. Bu mekanizma kromozomu ayakta tutuyor.

“Erkeklik Y’ye bağlı değil”

Erkekliği belirleyen SRY adlı gen, evrimsel süreçte başka bir kromozoma taşınabiliyor. Hatta doğada Y’siz ama erkek bireyleri bulunan türler bile var.

Türk Bilim İnsanından Kesin Açıklama

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sosyal medyada dolaşan iddialara şu net yanıtı verdi:

“Y kromozomu yok olmuyor. Erkekler de bitmiyor. Evrim tür silmez, sistemi değiştirir.”