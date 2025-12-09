Eskişehir’deki Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan protez tırnak kursu büyük ilgi görüyor. Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan merkezde, hafta içi her gün 13.00–17.30 saatleri arasında düzenlenen kursa katılmak için en az 14 yaş şartı aranıyor. Adayların temel fiziksel ve psiko-motor becerilere sahip olmaları başvuru için yeterli kabul ediliyor.

Türkiye’de Bir İlk: Protez Tırnak Atölyesi

Kursun eğitmeni Kübra Bingöl Çelik, 2013’ten bu yana halk eğitim merkezlerinde görev yaptığını belirterek, Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi’nde kurulan protez tırnak atölyesinin Türkiye’de alanında ilk olduğunu söyledi.

Merkez müdürü Kerim Erzincanlı ve müdür yardımcılarının desteğiyle atölyenin hayata geçirildiğini belirten Çelik, “Kursumuzda protez tırnağı hem estetik hem de görsel açıdan çeşitli tekniklerle öğretiyoruz.” dedi.

Dört Grup Bir Haftada Doluyor

Toplam 92 saatlik modülün ardından ileri seviye eğitimlerin de açıldığını dile getiren Çelik, “Temel medikal manikür, kalıcı oje, jel güçlendirme, yarım ay tips kapsül sistem, jel tips ve şablon üst form gibi eğitimler veriyoruz. Yoğun talep nedeniyle bir hafta içinde 20 kişilik dört grup açıyoruz ve kayıtlarımız birkaç dakika içinde doluyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Geçerliliği Olan Sertifika

Çelik, verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kursiyerlerimiz bu belge ile hem yurt içinde hem yurt dışında iş yeri açabilir, çalışabilir. Modülleri tamamlayanlar ustalık belgesi sınavlarına girerek kendi yerlerini açabiliyor, hatta halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak görev alabiliyor.”

Kursiyerler Mesleğe Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Kursiyerlerden Tuğba Öbek, otomasyon öğretmenliğinden güzellik sektörüne yöneldiğini anlatarak, “Sektördeki popülerliği ve kazanç potansiyelini gördüğüm için bu eğitimi almak istedim. Kadınlara yönelik mesleklerin sürekliliği olduğuna inanıyorum.” dedi.

Atölyenin oldukça başarılı olduğunu söyleyen Öbek, ilk aşamanın ardından nail art eğitimlerini ve ustalık belgesi sürecini tamamlayarak kendi iş yerini açmayı hedeflediğini belirtti.