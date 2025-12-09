Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4-8 Kasım tarihlerinde yürüttüğü çalışmalarda 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 197,18 gram sentetik uyuşturucu, 3,2 gram esrar, 14 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 101 bin 895 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.