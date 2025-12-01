Başkan Acar sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" Dünya Üçüncülüğü Gururumuz! Dünya Karate Şampiyonası’nda katada Dünya üçüncüsü olan milli sporcumuz, hemşehrimiz Enes Özdemir’i yürekten tebrik ediyorum. Tebrikler Kızılcahamam’ımızın gururu!"

Muhabir: Haber Merkezi