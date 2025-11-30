ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde, pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin iki çocuğu, komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olayda 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk yaralandı.

İddiaya göre, aile evlerine girerken çocuklar köpeğin saldırısına maruz kaldı. Köpek, önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.