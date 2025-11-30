BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mardin’de katıldığı Olağan İl Kongresi’nde “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Destici, terör örgütünün şartsız ve pazarlıksız şekilde silah bırakması ve kendini feshetmesi halinde büyük memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Ama bunun böyle olmadığını görüyoruz. Ben karşımızdakilere güvenemiyorum, güvenmiyorum” dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Salih Ersöz yeniden seçildi.

"Türk milleti bir ve kardeştir"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Destici, şunları söyledi:

“Biz Türk milleti olarak Kürt’üyle, Arap’ıyla, Türkmen’iyle biriz, beraberiz ve kardeşiz. Birliğimizi bozmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.”

Destici, terör örgütünün şartsız silah bırakması durumunda tüm Türkiye’nin buna destek vereceğini ifade ederek, kapalı kapılar ardında yapılacak pazarlıklara ise milletin “dur” diyeceğini belirtti.

“Amerika, İsrail ve Batı bu sürecin içindeyse güven olmaz”

Terör örgütüne güvenmediğini vurgulayan Destici, bunun nedenini şöyle açıkladı:

“Çünkü işin içinde Amerika var, İsrail var, Batı var. Terör örgütü samimi ise önce bunlarla ilişkilerini kesmeli.”

“Türkiye’nin teröristle pazarlığı olmaz”

Türkiye’nin terör örgütüyle pazarlık yapmayacağını söyleyen Destici, “Herhangi bir şart kabul edilemez” dedi ve terör örgütü tarafından dillendirilen “hukuksal tanıma” ve “demokratik dönüşüm” ifadelerine tepki gösterdi:

“Terör örgütünü hukuken tanımamız isteniyor. Demokratik dönüşümden ne kastediliyor? Hangi maddeleri değiştirmek istiyorlar? Bunları net şekilde ortaya koysunlar.”

Destici, herkesin ana dilini konuşması, kimliğini ifade etmesi ve inancını yaşaması gerektiği görüşünde olduklarını belirtti; ancak devletin resmi dili, adı ve kimliğinin tartışmaya açılmasının ülkeyi Irak ve Suriye örneklerinde olduğu gibi bölünmeye götüreceğini söyledi.

“Mardin yeni Aziz Sancar’lar çıkarabilir”

Mardin’in yetiştirdiği Nobel ödüllü Aziz Sancar’ı anan Destici, “Mardin bu potansiyele sahiptir. Yeni Aziz Sancar’lar da çıkabilir” diyerek bölge halkına teşekkür etti.